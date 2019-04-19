Турчинов обсудил с руководителем Boeing обновления истребителей ВСУ

19 апреля, 2019, 10:58

Совет национальной безопасности и обороны и компания Boeing обсуждают сотрудничество в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления истребительной и штурмовой авиации

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов провел встречу с директором по вопросам обороны и космической безопасности Boeing Стэнли Прусински.

По словам Турчинова, компания Boeing является ведущим предприятием в аэрокосмической отрасли, "а ее военные самолеты и вертолеты значительно превосходят российские аналоги".

"Мы заинтересованы в эффективном военно-техническом сотрудничестве с компанией Boeing, что значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил нашего государства", - сказал Турчинов.

Прусински в свою очередь выразил уверенность в перспективности долгосрочного сотрудничества.