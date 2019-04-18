СНБО предлагает признать российские спецслужбы террористическими организациями
Об этом заявляет Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.
По его словам, 17 апреля на брифинге СБУ и ГПУ привели неопровержимые доказательства участия ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ в организации терактов на территории Украины.
Согласно полученным доказательствам, подчеркнул Турчинов, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что против всех лиц, причастных к организации и выполнению терактов, уже открыли уголовные дела. Кроме того, указанные лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола, и в санкционные списки.
"Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию - государством, которое распространяет терроризм в мире", - подытожил Турчинов.
Напомним, СБУ заявила, что украинского генерала Шаповала убил украинец по заказу российских спецслужб.
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