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"Квартал", "Дядя", "Нижние" и "Регионы": журналисты рассказали о группах влияния в штабе Зеленского


фото: kherson.net
Журналисты проекта Bihus.Info обнародовали части Telegram-переписки работников предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

"Это настолько слив, что к нему прилагались также методические рекомендации по использованию, которые ушли в помойку сразу, как только мы над ними отсмеялись. Но в то же время переписка истиння, важная и интересная", - заявил он во вступлении к расследованию.

По выводам расследования, адвокат Игоря Коломойского не только консультирует штаб Зеленского по юридическим вопросам, как ранее заявляли сторонники кандидата, но и отвечает за медиа.

Журналисты утверждают, что в ноябре 2018 г. сотрудник штаба Зеленского Александр Корниенко написал продюсеру "Студии Квартал 95" Сергею Трофимову, что Богдан занимается "медиа-офисом".

"Я понял, чем занимается Богдан. Наконец. Это тот самый медиа-офис, с отдельным бюджетом, управлением и полномочиям. Что тоже неплохо. Есть определенная проблема, что он не все генерирует в соответствии с общей линией в голове Вовы", - говорится в сообщении.

Авторы расследования, в частности Максим Опанасенко, Мария Землянская и Дарья Степанова, утверждают, что в штабе Зеленского существуют четыре группы влияния: "Квартал" (управляют бизнес-партнеры Зеленского Сергей и Борис Шефиры), "Дядя" (под руководством Андрея Богдана ), "Нижние" (которую возглавляет юрист Сергей Нижний) и "Регионы" (во главе с Ильей Павлюком).

"При президентстве Януковича Павлюк "засветился" помощником нардепа Игоря Калетника. Главная функция Павлюка в штабе Зеленского - координация и финансы региональных представителей Зе-команды. Например, поиск физических лиц-предпринимателей со стабильным доходом и без долгов для пополнения через них избирательного фонда или контроль на местах ", - утверждают расследователи.

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