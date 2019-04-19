Песков: Дебаты Зеленского и Порошенко запишут для Путина
19 апреля, 2019, 16:11
В Кремле запишут дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" и передадут эту видеозапись Владимиру Путину
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что не знает, будет ли Путин в пятницу следить за этими дебатами, говорится в сообщении.
"Пока у меня нет информации по этому поводу. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока коллеги мне порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Возможно, у него будет на выходных время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - отметил Песков.
- Напомним, 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?