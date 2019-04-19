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Песков: Дебаты Зеленского и Порошенко запишут для Путина

В Кремле запишут дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" и передадут эту видеозапись Владимиру Путину

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что не знает, будет ли Путин в пятницу следить за этими дебатами, говорится в сообщении.

"Пока у меня нет информации по этому поводу. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока коллеги мне порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Возможно, у него будет на выходных время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - отметил Песков.

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