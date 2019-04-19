Песков: Дебаты Зеленского и Порошенко запишут для Путина

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что не знает, будет ли Путин в пятницу следить за этими дебатами, говорится в сообщении.

"Пока у меня нет информации по этому поводу. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока коллеги мне порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Возможно, у него будет на выходных время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - отметил Песков.