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Лукашенко объявил о планах изменить Конституцию Беларуси


фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении усилить полномочия других ветвей власти и передать своему преемнику на посту президента измененную Конституцию

Об этом Лукашенко заявил во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту.

"Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда - хотел ли бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю - нет. Я бы не хотел", - цитирует Лукашенко Интерфакс-Украина.

По его мнению, Беларусь уже прошла тот этап, когда стране была необходима сильная власть, сейчас необходимо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти.

"Что касается будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам... Он должен выполнять как глава государства прежде всего кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам нормальных руководителей", - добавил Лукашенко.

По словам президента, он не будет делать какую-то попытку создать такую систему, "что Лукашенко якобы ушел и не ушел".

"Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже направился", - заявил президент.

Лукашенко сообщил, что в разработке изменений в Конституцию будет привлечен широкий круг экспертов.

"Мы еще не выработали даже концепции этой Конституции. Эта концепция появится только тогда, когда я получу окончательные предложения от различных слоев нашего общества", - сказал он.

Напомним, также Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент Беларуси.

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