Лукашенко объявил о планах изменить Конституцию Беларуси
Об этом Лукашенко заявил во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту.
"Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда - хотел ли бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю - нет. Я бы не хотел", - цитирует Лукашенко Интерфакс-Украина.
По его мнению, Беларусь уже прошла тот этап, когда стране была необходима сильная власть, сейчас необходимо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти.
"Что касается будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам... Он должен выполнять как глава государства прежде всего кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам нормальных руководителей", - добавил Лукашенко.
По словам президента, он не будет делать какую-то попытку создать такую систему, "что Лукашенко якобы ушел и не ушел".
"Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже направился", - заявил президент.
Лукашенко сообщил, что в разработке изменений в Конституцию будет привлечен широкий круг экспертов.
"Мы еще не выработали даже концепции этой Конституции. Эта концепция появится только тогда, когда я получу окончательные предложения от различных слоев нашего общества", - сказал он.
Напомним, также Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент Беларуси.
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