Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент Беларуси

19 апреля, 2019, 13:59

В 2019 году в Беларуси пройдут досрочные выборы в парламент

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает "Белта".

Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики.

"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совета Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя ", - заявил он.

Лукашенко отметил, что пока не определился с датой.

Добавим, президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Однако Лукашенко ранее давал понять, что может провести их уже в этом году.