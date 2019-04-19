Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент Беларуси
Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает "Белта".
Лукашенко в послании белорусскому народу и национальному собранию заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики.
"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совета Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя ", - заявил он.
Лукашенко отметил, что пока не определился с датой.
Добавим, президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Однако Лукашенко ранее давал понять, что может провести их уже в этом году.
- Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что его страну невозможно разрушить, потому что в ней уже живет поколение независимых белорусов, которые дадут мощный ответ врагу.
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