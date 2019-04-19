Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь - будут прокляты
Об этом он сказал во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту, передает белорусский "Интерфакс" .
По его словам, сейчас много "болтовни" о том, что Беларусь "куда включат, поделят и другое", но это невозможно, поскольку граждане родились в свободной и независимой стране.
"Тот, кто сегодня решится уничтожить Беларусь - президент, правительство или еще кто - они будут прокляты нашим белорусским народом", - сказал Лукашенко.
"А кто посмеет сделать это силой - они получат мощную ответ от нашего народа, прежде всего тех, кто родился в суверенной и независимой Беларуси", - добавил он.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко назвал РФ "обнаглевшей" из-за закрытия российского рынка для некоторых белорусских товаров.
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