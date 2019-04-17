Жвания просит суд заблокировать выезд из страны Порошенко и другим высокопоставленным чиновникам - на год после выборов

Отмечается, что экс-нардеп просит суд признать "противоправной бездеятельность нацполиции о непроведении всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействие организованной преступности, состоящей из чиновников категории "А" и "Б" и из лиц, занимающих политические должности, судей, которые, по его мнению, могли совершать коррупционные преступления.

В пресс-службе добавляют, что истец просит признать "противоправным бездействие СБУ о непроведении всех мер для обеспечения защиты национальной безопасности Украины от организованной преступности этими лицами".

Отмечается, что Жвания в исковых требованиях просит суд признать противоправной бездеятельность Администрации Государственной пограничной службы Украины относительно непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности страны.

Отмечается, что среди третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на стороне ответчика, президент Украины Петр Порошенко, глава ВРУ Андрей Парубий, заместитель главы АП Алексей Филатов, премьер-министр Владимир Гройсман, директор НАБУ Артем Сытник, глава ВС Валентина Данишевская, народные депутаты, члены правительства и другие. В общем истец отметил 180 третьих лиц.

Кроме того, Жвания намерен ходатайствовать об обеспечении иска, в котором будет просить запретить ГПСУ выпускать из страны данных лиц. Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску, - сообщает пресс-служба суда.