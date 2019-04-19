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Американец хочет жениться на игрушечном роботе-тролле

Житель американского города Тонитаун, штат Мэриленд, намерен жениться на игрушечном тролле-роботе

Об этом сообщает Times Now News.

29-летний Джои Моррис купил игрушку на аукционе eBay за $20 в декабре 2017 года. Ему показались привлекательными "растрепанные волосы розового цвета и довольная улыбка". Он считает, что между ним и троллем завязались романтические отношения, и надеется со временем закрепить их официальным браком.

Мужчина и раньше влюблялся в неодушевленные предметы. "Я понял, что меня тянет к вещам в десять лет, когда мне захотелось дружить с лампой в школе", - рассказывает он. Позже его захватывали кукла, которую звали Мертвая Донна, и трансформер Оптимус Прайм в форме грузовика.

Моррис утверждает, что его интерес к роботу-троллю куда серьезнее, чем к лампе, Донни и Оптимусу Прайму. Он намерен съездить с игрушкой на отдых во Флориду и подумывает о свадьбе. "Мне говорили, что мои предпочтения - это психическое расстройство, некоторые даже сравнивал это с зоофилией, - говорит мужчина. - Я стараюсь игнорировать таких людей и держаться от них подальше".

Рост тролля-робота составляет около 12 сантиметров, не считая прически высотой 10 сантиметров. Он входил в набор кукол-троллей для мальчиков, который выпускался в 1990-е годы. Другие тролли из набора были пиратами, ниндзя, викингами, полицейскими, рыцарями, панками, ковбоями, футболистами, хоккеистами, боксерами, скейтбордистами, генералами, аквалангистами, пилотами, вампирами, оборотнями и циклопами.

Людей, которые испытывают романтическое влечение к неодушевленным объектам, называют обьектофиламы или обьектосексуаламы. Подробнее о том, что такое обьектофилия вы можете узнать в материале " Заниматься любовью с автомобилями и жениться на кукле: Кто такие обьектофилы и откуда это явление ".

Хорошо известный пример наличия обьектофилии - американка Эрики Лабра (Erika LaBrie), которая в 2007 году заключила неофициальный брак с Эйфелевой башней. Для Еспресо.TV она рассказала, каково это - любить предмет , как тесно связаны обьектофилия и аутизм и проблемы сексуальности в таких "отношениях".

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