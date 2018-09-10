Заниматься любовью с автомобилями и жениться на кукле: Кто такие объектофилы и откуда это явление

11 сентября, 2018, 16:00

Мария Гурская

Вы когда-нибудь думали над тем, что можете полюбить ваш кухонный стул так же, как вашего парня или девушку, жену или мужа?

Пожалуй, нет. Но люди, которые таким образом любят объекты, существуют - их называют объектофилами. И вспоминать теперь те странные ролики, которые вы могли видеть на PornHub, не стоит - речь пойдет именно об эмоциональной привязанности, а не сексуальном фетише.

На новостных сайтах возникают заголовки об очередной свадьбе с предметом или просто романтических отношениях:

Эдвард Смит, 57-летний мужчина из штата Вашингтон, США, признал, что занимался сексом с более чем 1000 автомобилями . Он сказал: "Я пишу стихи об автомобиле, пою им и разговариваю с ними, как друг. Я знаю, что в моем сердце, и у меня нет желания что-то менять".

. Он сказал: "Я пишу стихи об автомобиле, пою им и разговариваю с ними, как друг. Я знаю, что в моем сердце, и у меня нет желания что-то менять". Аманда Уиттакер из Лидса (Великобритания) дала интервью Daily Mail о своих романтических чувств к Статуе Свободы . "Это моя далекая любовница, и она невероятно поражает. Другие люди могут быть шокированы, думая, что я могу иметь романтические чувства к объекту, но я не такая, как они", - говорит женщина.

. "Это моя далекая любовница, и она невероятно поражает. Другие люди могут быть шокированы, думая, что я могу иметь романтические чувства к объекту, но я не такая, как они", - говорит женщина. 40-летняя женщина из Лондона Рейгинер Делейни заявила, что она влюбилась в статую греческого бога Адониса, которую она купила за 395 фунтов стерлингов. Сообщалось, что "она читает и разговаривает со своим спутником и держит его близко, когда она смотрит телевизор и ест обед. Она также целует и ласкает его, представляя, что их пара проходит через поля цветов или на побережье".

Итак, кто это такие, объектофилы, почему такое явление возникает, чем "люди не угодили" и кто связывает свою жизнь с предметами даже браком - давайте разбираться.

По определению клинического сексолога доктора Ами Марш, "объектофилы" (лат. Objektophil / Objectophiles или Objectum-Sexuals ) - это "люди, которые переживают эмоциональные, романтичные, ласковые и/или сексуальные отношения с объектами".

Объектофилия часто неверно маркируется как сексуальный фетиш или парафилия (форма психологической сексуальной зависимости, наиболее распространенные разновидности которой - педофилия, эксгибиционизм, фетишизм, зоофилия и.т.д.). Однако она не вписывается ни в одну из категорий, поскольку чувства, которые испытывают объектофилы, не ограничиваются сексуальным влечением, а сопровождаются эмоциональным и романтичным.

Но никакие справочники и даже "Википедия" не смогли бы объяснить суть такой "ориентации" лучше, чем ее представители. Поэтому чтобы действительно понять, о чем идет речь, я обратилась к Objectum-Sexuality Internationale - это онлайн-группа поддержки объектофилов. И кроме получения общей информации, удалось лично попереписываться с, пожалуй, самой известной представительницей объектофилов - Эрикой Эйфиль - американкой, которая в 2007 году "женилась" на Эйфелевой башне и основала данную общность.

Из письма Эрики

Следовательно, по определению моей собеседницы, объектофилия (ОС) - это сексуальная ориентация, которая может возникнуть из-за синдрома Аспергера, высокофункционального аутизма.

Справка:

Такая форма аутизма характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром взглядов и занятий, однако способность функционировать у больного относительно сохранена.

К тому же больные этим синдромом не являются умственно отсталыми, для таких людей характерен как средний, так и высокий интеллект, но их социализация происходит гораздо позже и труднее из-за отставания именно в эмоциональном и социальном розвитии.

"Люди-объектофилы с синдромом Аспергера очень сильно зацикливаются, и это может привести к усилению эмоциональных привязанностей, заменяющих те, которые обычно направляются на людей. Однако не все люди с синдромом Аспергера - объектофилы, как и не каждый объектофил - больной синдромом Аспергера", - говорит Эрика.

Кроме того, объектофилия носит анимистический характер (анимизм - одухотворение предметов, природных явлений).

Например, дети очень анимичны и взаимодействуют с объектами вокруг них. Они чувствуют индивидуальность и взаимность от предметов, в частности от любимых игрушек и т. д. Большинство детей перерастают эти связи с объектами, но у людей, живущих с анимистической объектофилией, эта связь не разрывается и не "перебрасывается" на людей.

Как написала Эрика, многие люди именно с такой формой имеют возможность развивать значимые отношения как с объектами, так и с людьми.

"Люди с анимистической объектофилией наиболее защищены. За исключением Эрики Эйфель-Эклаф и Эйджи-Риитти Эклаф (она стала известной благодаря своему "роману" с Берлинской стеной), которые обе являются анимистками, в большинстве публичных случаев фигурируют только те люди, у которых есть синдром Аспергера, и это создает впечатление, что ОС - просто случай социальных недостатков", - говорится в письме.

В редких случаях люди, которые имеют недоверие к человеческим отношениям, могут проявлять черты объектофилии. "Однако это вызвано внешним воздействием , а не естественной ориентацией", - убеждена женщина.

"Объектофилия - это не страдание, склонность или одержимость. Это не является чем-то, что вы делаете или приобретаете, это, скорее, природная склонность, которая обычно проявляется признаками начала полового созревания и характерна развитием значительных чувств к объектам так, как люди врожденно стремятся развивать любовные отношения друг с другом", - говорит Эрика.

Женщина также отметила, что во время воспитания родители естественно могут отводить своих детей от любых связей с объектами, заставляя ребенка стыдиться их, и именно в такие моменты многие объектофилы понимают, что они должны скрывать свои объектные связи, чтобы избежать репрессий и издевательств.

"Что касается меня лично, то я больше не стесняюсь своей ориентации, но в молодые годы я чувствовала потребность скрывать это. Я просто живу своей жизнью и обнаружила, что весь мой круг друзей и семьи теперь принимают мою ориентацию. Они видят, что я действительно счастлива, я не причиняю вреда себе и другим", - рассказывает Эйфиль.

Она также высказалась по поводу "безликих критиков", которых, по ее мнению, создают СМИ. "Моя история была использована и искажена ради развлечения. Таким образом, читатели и зрители никогда не узнают реальную субстанцию в моих отношениях с предметами. Многие люди с анимистической объектофилией отказываются от средств массовой информации, потому что видят, что я пережила и как я была наказана критиками, которые выступили в роли судьи, присяжных и палача", - говорит Эрика. По ее словам, именно по этой причине ее отношения с Эйфелевой башней были разрушены.

"СМИ рекламировали, что я вступила в брак с Эйфелевой башней. Не существует юридического приоритета для вступления в брак с объектом. Я просто изменила свое имя, чтобы отразить мои отношения, но я никогда не была официально замужем за Эйфелевой башней. Большинство людей-объектофилов не стремятся к законным правам на вступление в брак. Можно выйти замуж за объект неофициально. Наиболее важным является приверженность партнеров. Не нужно, чтобы церковь или государство проверяли твои любовные отношения", - говорит Эрика.

О сексе с объектами

Ответ на первый вопрос, который возникает при слове "объектофилия" я нашла на том же сайте Objectum-Sexuality Internationale. Вот что там указано:

"Проблема секса с предметами вызывает определенное любопытство у людей, что часто приводит к осуждению. И спросить, мы делаем "это", как спросить, все влюбленные пары имеют интимные отношения. Чаще всего ответ - да, но в некоторых случаях, как и при любых любовных отношениях, секс не всегда присутствует по какой-либо личной причине".

По утверждению сообщества, термин "сексуальность" в объектофилие не имеет в виду физический акт секса с объектом так же, как и для других ориентаций. Термин "сексуальность" в сочетании с "гетеро-", "гомо", "сто" подразумевает склонность к такому.

"Кроме того, определение пола ставится под сомнение, поэтому мы часто уклоняемся от этого термина (пол). Мы используем "чувственность" или "близость" для описания физически связанных выражений любви, поскольку они предлагают более широкое определение, ведь наши партнеры не являются людьми и не могут быть обобщены", - говорится на сайте.

Сообщество также объяснило свою разницу между объектофилами и фетишистами: "фетишисты не видят объект живым, как мы, и поэтому не начинают развивать любовные отношения с объектом. Для них это лишь способ получения сексуального удовлетворения".

Объектофилия и религия

Анимизм - это религиозное мировоззрение, при котором естественные физические существа, включая животных, растений, а также даже неодушевленные предметы или явления, имеют духовную сущность.

Как оказалось, анимизм является наиболее распространенной причиной, по которой объектофилам, которые не имеют значительных психологических условий, приходится любить и соединяться с объектами на высоком уровне

Истории

Объектофилия - более распространенное явление, чем может показаться на первый взгляд, и до СМИ доходят лишь некоторые истории. Вот две из них:

Девушка из США влюбилась в куклу-зомби и планирует с ней свадьбу

Фелисити Кадлец - 19-летняя девушка из Массачусетса, продемонстрировала свои "романтические отношения" с куклой и надеется, что они скоро смогут пожениться. Фелисити утверждает, что "роман" с зомби-куклой Келли продолжается в течение последних трех лет.

У девушки даже есть ее имя, вытатуированное на руке. Кукла была подарена Фелисити, когда ей было всего 13 лет, ее купили на сайте 'Creepy doll collection'.

Объясняя, как ее "отношения" с Келли начались, Фелисити говорит: "Я нашла Келли на жутком веб-сайте коллекции кукол, и я была очарована ею, когда мне было 13. Но чувствовать что-то я начала тогда, когда мне было 16 лет. Это были чувства, которые я долго не признавала и пыталась отрицать".

Девушка также рассказала, что когда у нее были друзья, и она думала, что влюблена, но они никогда не заставляли ее чувствовать себя так, как происходит сейчас.

"К сожалению, многие люди не понимают наших отношений, но я настолько уверена, что я влюблена в Келли, что сделала тату с ее именем на руке. У нас есть интимные отношения, которые прогрессируют обычным способом - и мы поженимся в сентябре",- говорит девушка.

Женщина влюблена а аттракцион и спит с его фото

История Эми Вулф-Вебер, которая работает церковным органистом в Пенсильвании, стала известна еще в 2009 году. Она "встречается" с 25-метровой каруселью, похожей на ковер-самолет.

Любовь девушка встретила на тематическом аттракционе, посвященном "1001 ночи", в Нобелевском парке развлечений. Сначала Вулф ухаживала за объектом - за десять лет она ездила в парк 3000 раз. Она даже изменила свою фамилию на Уэбэр - в честь организатора туров. Аттракцион привлекал ее с 13 лет:

"Я мгновенно прикипела к ней сексуально и морально. Я не волновалась - это чувство было таким простым и естественным, но я никому не говорила об этом, потому что знала, что влюбляться в карусель не считается "нормальным"", - говорила девушка The Telegraph. Женщина спит с фотографией, изображающей, как она катается на карусели.