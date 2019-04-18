Исполнительным директором "Днепра-1" стал знаменитый экс-футболист клуба
Об этом заявил почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза, сообщает официальный сайт днепровского клуба.
"Русол стал исполнительным директором клуба. Кроме того, мы ввели Русола в состав учредителей "Днепра-1", и он теперь является нашим партнером, а это значит, что днепровская академия, школа "Интер" и другие структуры детского футбола медленно вливаются в состав спортивного клуба "Днепр-1", - сказал Береза.
По словам президента "Днепра-1", Русол будет заниматься в клубе трансферной политикой.
После окончания игровой карьеры Андрей Русол работал спортивным директором "Днепра". Защитник с 2002 до 2011 года играл за днепровский клуб, в составе сборной Украины он сыграл 49 матчей и забил 3 гола.
- 17 апреля в полуфинальном матче Кубка Украины "Днепр-1" дома уступил "Шахтеру" на последних минутах.
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