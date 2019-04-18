Исполнительным директором "Днепра-1" стал знаменитый экс-футболист клуба

18 апреля, 2019, 12:51

Исполнительным директором футбольного клуба "Днепр-1" стал экс-игрок сборной Украины Андрей Русол

Об этом заявил почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза, сообщает официальный сайт днепровского клуба.

"Русол стал исполнительным директором клуба. Кроме того, мы ввели Русола в состав учредителей "Днепра-1", и он теперь является нашим партнером, а это значит, что днепровская академия, школа "Интер" и другие структуры детского футбола медленно вливаются в состав спортивного клуба "Днепр-1", - сказал Береза.

По словам президента "Днепра-1", Русол будет заниматься в клубе трансферной политикой.

После окончания игровой карьеры Андрей Русол работал спортивным директором "Днепра". Защитник с 2002 до 2011 года играл за днепровский клуб, в составе сборной Украины он сыграл 49 матчей и забил 3 гола.