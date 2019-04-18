В Канаде целый город оказался под водой

"Ледовая пробка под мостом прорвалась, и вода в реке Шодьер быстро поднялась на 20 см, выйдя из берегов и затопив дороги и около 230 домов", - говорится в сообщении.

Вода прибывала очень быстро, буквально на ходу затапливая машины, и, к счастью, информации о погибших нет. Сообщается, что с использованием тяжелой техники и надувных лодок пожарные спасли около 40 человек.

CBC News отмечает: хотя в Босвили регулярно случаются наводнения, такой высокий уровень воды в последний раз наблюдался только в 1991 году.

Как сообщалось, за наводнений, вызванных проливными дождями в бразильском городе Рио-де-Жанейро, погибли по меньшей мере семь человек.