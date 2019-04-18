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В честь Лобановского выпустили почтовую марку


фото: ffu.ua
К 80-й годовщине со дня рождения легендарного тренера "Укрпочта" выпустила марку "Валерий Лобановский. 1939-2002"

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ .

В четверг, 18 апреля в Доме футбола в Киеве презентовали почтовую марку, выпущенную в честь 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского.

Проект был реализован "Укрпочтой" и Федерацией футбола Украины при участии и содействии дочери Валерия Васильевича Светланы Валерьевны.

Марку "Валерий Лобановский. 1939-2002" было выпущено тиражом 130 тыс. экземпляров, ее стоимость составляет 8 грн. С сегодняшнего дня эту марку можно приобрести в отделениях "Укрпочты".

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