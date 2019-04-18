В честь Лобановского выпустили почтовую марку
18 апреля, 2019, 17:04
К 80-й годовщине со дня рождения легендарного тренера "Укрпочта" выпустила марку "Валерий Лобановский. 1939-2002"
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ .
В четверг, 18 апреля в Доме футбола в Киеве презентовали почтовую марку, выпущенную в честь 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского.
Проект был реализован "Укрпочтой" и Федерацией футбола Украины при участии и содействии дочери Валерия Васильевича Светланы Валерьевны.
Марку "Валерий Лобановский. 1939-2002" было выпущено тиражом 130 тыс. экземпляров, ее стоимость составляет 8 грн. С сегодняшнего дня эту марку можно приобрести в отделениях "Укрпочты".
- В марте славные тренеры киевского "Динамо" Валерий Лобановский и Виктор Маслов попали в рейтинг лучших футбольных клубных тренере в в истории.
- В феврале легендарный украинский тренер Валерий Лобановский попал в топ-3 лучших футбольных тренеров , которые не выигрывали Лигу чемпионов.
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