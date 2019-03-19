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Лобановский и Маслов в топ-25 лучших тренеров в истории


фото: football.ua
Знаменитые тренеры киевского "Динамо" Валерий Лобановский и Виктор Маслов попали в рейтинг лучших футбольных клубных тренеров в истории

Об этом сообщает France Football .

Валерий Лобановский в рейтинге занял шестую позицию, а Виктор Маслов расположился на 23-й строчке. Также в списке оказался бывший тренер "Шахтера" румын Мирча Луческу, которому отдали сорок первую позицию.

Возглавляет рейтинг голландец Михелс, на втором месте шотландец Алекс Фергюсон, третий - итальянец Ариго Сакки. В первую десятку вошли: Йохан Кройфф, Хосеп Гвардиола, Эленио Эррера, Карло Анчелотти, Эрнст Хаппель и Шенкли.

Валерий Лобановский тренировал "Динамо" в 1973 - 1982, 1984 - 1990 и 1997 - 2002 годах. Виктор Маслов возглавлял киевский клуб в 1964 - 1970 годах.

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