Украинских производителей защитит антидемпинговое расследование, - председатель комитета ВР

18 апреля, 2019, 13:55

Одним из инструментов для развития промышленности Украины должно стать введение антидемпинговых мер со стороны Украины

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, сообщает УНИАН.

Антидемпинговые расследования могут стать мощным инструментом для защиты интересов украинских производителей в мире, говорится в сообщении.

"Украина должна сама инициировать антидемпинговые расследования. Чтобы это сделать, мы уже сейчас в парламенте проводим пакет законопроектов по торговой защите, который предоставит украинскому правительству очень мощные инструментарии для защиты интересов украинских производителей на мировой арене", - заявил Галасюк во время форума "Промышленная политика и горно-металлургический комплекс: мировой опыт для Украины".

Отмечается, что для того, чтобы достойно конкурировать на международных рынках, отстаивать интересы производителей и побеждать в торговых спорах, Украине нужно разработать собственную промышленную стратегию. Именно это позволяет развитым странам мира суммарно генерировать 90% мирового ВВП и быть лидерами в определенных отраслях экономики.

Отмечается, что внимание государства должно быть направлено на поддержку предприятий горно-металлургического комплекса, которые создают 12% ВВП, обеспечивают треть экспортных возможностей Украины и ежегодно привлекают десятки миллиардов гривень инвестиций.

По словам Гусака, защита национального производителя необходима, в том числе в части кредитования.

"Надо принять пакет законопроектов по защите национального производителя, по обеспечению льготного кредитования приоритетных отраслей экономики и по улучшению экономического климата в стране вообще", - отметил глава парламентского комитета.

Напомним, 3 апреля межведомственная комиссия по международной торговле поручила Минэкономразвития нарушить антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторых тросов и канатов из России.

В январе Украина приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении соли поваренной и ламп из Республики Беларусь.



