//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинских производителей защитит антидемпинговое расследование, - председатель комитета ВР


фото: korysno.pro
Одним из инструментов для развития промышленности Украины должно стать введение антидемпинговых мер со стороны Украины

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, сообщает УНИАН.

Антидемпинговые расследования могут стать мощным инструментом для защиты интересов украинских производителей в мире, говорится в сообщении.

"Украина должна сама инициировать антидемпинговые расследования. Чтобы это сделать, мы уже сейчас в парламенте проводим пакет законопроектов по торговой защите, который предоставит украинскому правительству очень мощные инструментарии для защиты интересов украинских производителей на мировой арене", - заявил Галасюк во время форума "Промышленная политика и горно-металлургический комплекс: мировой опыт для Украины".
 
Отмечается, что для того, чтобы достойно конкурировать на международных рынках, отстаивать интересы производителей и побеждать в торговых спорах, Украине нужно разработать собственную промышленную стратегию. Именно это позволяет развитым странам мира суммарно генерировать 90% мирового ВВП и быть лидерами в определенных отраслях экономики.
 
Отмечается, что внимание государства должно быть направлено на поддержку предприятий горно-металлургического комплекса, которые создают 12% ВВП, обеспечивают треть экспортных возможностей Украины и ежегодно привлекают десятки миллиардов гривень инвестиций.
 
По словам Гусака, защита национального производителя необходима, в том числе в части кредитования.
 
"Надо принять пакет законопроектов по защите национального производителя, по обеспечению льготного кредитования приоритетных отраслей экономики и по улучшению экономического климата в стране вообще", - отметил глава парламентского комитета.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать