Комиссия по международной торговле начала расследование по импорту в Украину тросов из РФ

3 апреля, 2019, 20:40

Межведомственная комиссия по международной торговле поручила Минэкономразвития начать антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторых торосов и канатов из России

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" советник министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа по итогам заседания комиссии.

"Речь идет о стальных витых проводах, тросах, канатах без покрытия или с оцинкованным покрытием, различных арматурных стабилизированных прядях. В Минэкономразвития поступила жалоба от украинского производителя, который утверждает, что в 2016-2018 гг. цены импорта российских тросов и канатов были ниже себестоимости его аналогичной продукции. При проверке фактов, которые приводит украинский производитель Минэкономразвития пришло к выводу, что цена импорта из РФ действительно дороже себестоимости производства", - сказала она.

Кроме этого, Пидласа отметила, что в 2018 году существенно (на 29%) выросли объемы импорта тросов и канатов из РФ в Украину.

"При этом доля импорта из РФ в общем импорте тросов и канатов выросла на 58%. В России такие тросы и канаты, о которых идет речь, производят несколько крупных предприятий: "Северсталь-метиз", Белорецкий металлургический комбинат и Магнитогорский метизно-калибровочный завод. Комиссия считает, что импорт из РФ мог осуществляться по демпинговым ценам. Поэтому МКМТ поручила Минэкономразвития начать и осуществить антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину", - подытожила советник министра экономразвития.