//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп прокомментировал расследование Мюллера в стиле "Игры престолов"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление генерального прокурора Уильяма Барра об отчете специального прокурора Роберта Мюллера

Глава Белого дома опубликовал в Twitter свою фотографию в стиле сериала Игра престолов с подписью: "Игра окончена. Нет сговора - нет препятствия".

  • Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и русскими.
  • Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможным препятствием расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать