Трамп прокомментировал расследование Мюллера в стиле "Игры престолов"
18 апреля, 2019, 19:02
Президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление генерального прокурора Уильяма Барра об отчете специального прокурора Роберта Мюллера
Глава Белого дома опубликовал в Twitter свою фотографию в стиле сериала Игра престолов с подписью: "Игра окончена. Нет сговора - нет препятствия".
18 апреля 2019 г.
- Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и русскими.
- Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможным препятствием расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.
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