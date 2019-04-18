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Суд отказал в снятии ареста со счетов Януковича, - ГПУ

Шевченковский районный суд постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов во "Всеукраинском банке развития", связанных с семьей экс-президента Виктора Януковича

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"Только судья Шевченковского райсуда Е.Мартынов принял отказать в снятии ареста с ряда счетов банка ВБР! Работаем дальше", - отметила Сарган.

Ранее сообщалось, что суд отменил арест счетов Януковича. После этого прокуроры начали готовить срочные ходатайства.

Сарган рассказала, что на счетах во "Всеукраинском банке развития" арестованы 1,2 млрд грн.

 

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