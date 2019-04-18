Суд отказал в снятии ареста со счетов Януковича, - ГПУ
18 апреля, 2019, 13:10
Шевченковский районный суд постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов во "Всеукраинском банке развития", связанных с семьей экс-президента Виктора Януковича
Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.
"Только судья Шевченковского райсуда Е.Мартынов принял отказать в снятии ареста с ряда счетов банка ВБР! Работаем дальше", - отметила Сарган.
Ранее сообщалось, что суд отменил арест счетов Януковича. После этого прокуроры начали готовить срочные ходатайства.
Сарган рассказала, что на счетах во "Всеукраинском банке развития" арестованы 1,2 млрд грн.
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