Суд отменил арест счетов Януковича, - Сарган
Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.
Сарган отметила, что решение было принято следственным судьей Оксаной Голуб.
"Постановлением следователя судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменены аресты счетов во "Всеукраинском банке развития", - написала она.
Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что прокуроры готовят срочные ходатайства. Следующее заседание по этому делу должно состояться 18 апреля.
"Завтра в 9:30 повторит ли судья Мартынов свою коллегу? Напомню, на счетах во "Всеукраинском банке развития" арестованы 1,2 млрд грн", - отметила Сарган.
17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб ОТМЕНЕН арест счетов во "Всеукраинский банк развития". Прокуроры готовят срочные ходатайства.- Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 апреля 2019
Завтра в 9.30 повторит ли судья Е.Мартинов свою коллегу?
Напомню, на счетах ВБР арестовано 1,2 млрд грн
- Напомним, в апреле 2018 г. Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем, сыном экс-президента Виктора Януковича. В частности, речь шла о счетах в "Всеукраинском банке развития". Аресты на счета были наложены в 2015-2016 годах на 12 фирм, которые были подконтрольны банку Александра Януковича "Всеукраинский банк развития".
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