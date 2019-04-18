Суд отменил арест счетов Януковича, - Сарган

18 апреля, 2019, 07:59

Шевченковский районный суд Киева отменил арест счетов в "Всеукраинском банке развития", связанных с семьей экс-президента Виктора Януковича

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

Сарган отметила, что решение было принято следственным судьей Оксаной Голуб.

"Постановлением следователя судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменены аресты счетов во "Всеукраинском банке развития", - написала она.

Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что прокуроры готовят срочные ходатайства. Следующее заседание по этому делу должно состояться 18 апреля.

"Завтра в 9:30 повторит ли судья Мартынов свою коллегу? Напомню, на счетах во "Всеукраинском банке развития" арестованы 1,2 млрд грн", - отметила Сарган.

17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб ОТМЕНЕН арест счетов во "Всеукраинский банк развития". Прокуроры готовят срочные ходатайства.

Завтра в 9.30 повторит ли судья Е.Мартинов свою коллегу?

Напомню, на счетах ВБР арестовано 1,2 млрд грн - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 апреля 2019