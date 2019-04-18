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Суд отменил арест счетов Януковича, - Сарган

Шевченковский районный суд Киева отменил арест счетов в "Всеукраинском банке развития", связанных с семьей экс-президента Виктора Януковича

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

Сарган отметила, что решение было принято следственным судьей Оксаной Голуб.

"Постановлением следователя судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменены аресты счетов во "Всеукраинском банке развития", - написала она.

Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что прокуроры готовят срочные ходатайства. Следующее заседание по этому делу должно состояться 18 апреля.

"Завтра в 9:30 повторит ли судья Мартынов свою коллегу? Напомню, на счетах во "Всеукраинском банке развития" арестованы 1,2 млрд грн", - отметила Сарган.

  • Напомним, в апреле 2018 г. Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем, сыном экс-президента Виктора Януковича. В частности, речь шла о счетах в "Всеукраинском банке развития". Аресты на счета были наложены в 2015-2016 годах на 12 фирм, которые были подконтрольны банку Александра Януковича "Всеукраинский банк развития".
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