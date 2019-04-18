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"Когда победит Зеленский, я вернусь в Украину", - Коломойский

В случае победы на выборах кандидата в президенты Владимира Зеленского олигарх Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину

Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Схемы".

На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил:

"Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи... Чтобы не было предвыборных каких-то... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервничать никого в Украине", - рассказал олигарх.

Напомним, с сентября 2018 г. Игорь Коломойский живет в Израиле. По его словам, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам".

"Нахожусь сейчас здесь в ожидании того, что мне скажут мои адвокаты в связи с последними данными, которые появились в прессе", - добавил он.

Как уточняют журналисты, олигарх подразумевает вероятное расследование ФБР, о котором ранее сообщили СМИ.

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