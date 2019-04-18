"Когда победит Зеленский, я вернусь в Украину", - Коломойский
Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Схемы".
На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил:
"Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи... Чтобы не было предвыборных каких-то... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервничать никого в Украине", - рассказал олигарх.
Напомним, с сентября 2018 г. Игорь Коломойский живет в Израиле. По его словам, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам".
"Нахожусь сейчас здесь в ожидании того, что мне скажут мои адвокаты в связи с последними данными, которые появились в прессе", - добавил он.
Как уточняют журналисты, олигарх подразумевает вероятное расследование ФБР, о котором ранее сообщили СМИ.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-