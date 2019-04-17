Сербия начала строить участок газопровода в обход Украины

"Мы не будем ждать, когда будет построен болгарский участок. Мы уже начали работы по строительству сербского участка "Турецкого потока", - сообщил Дачич.

В сербском правительстве ожидают, что свой участок российского газопровода в обход Украины там завершают до конца 2019 года.

Запустить "Турецкий поток" планируют так же - до конца 2019 года, когда завершится действующее ныне соглашение о транзите российского газа в ЕС через Украину. Параллельно с этим, Россия строит еще один газопровод в обход Украины - "Северный поток-2". В случае запуска двух газопроводов Россия сможет полностью отказаться от услуг украинской газотранспортной системы, которые приносят государству ежегодно до 3 миллиардов долларов.

"Турецкий поток" Газпром строит из России в Турцию, а оттуда - в Болгарию, Сербию и к границе с Венгрией. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Еще столько же Россия будет поставлять по этому трубопроводу в Турцию.