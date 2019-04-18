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Не хватает только противотанкового ежа. Журналист показал, как 1+1 готовится к эфиру с Зеленским

Перед павильоном "Право на власть", где сегодня ожидают кандидата в президенты Владимира Зеленского, усилили уровень безопасности

Об этом сообщил журналист Сергей Щербина в Facebook.

"Перед павильоном "Право на власть", где Зеленский должен представить команду, только противотанкового ежа не поставили. Пожалуй, самого визита опасаются", - написал он.

  • Кандидаты договорились о проведении перевыборного мероприятия на НСК "Олимпийский" с 19:00 и ориентировочно до 20:00.
  • На "Общественном" дебаты были запланированы на 20:00. Однако в штабах отмечали, что кандидаты не успеют к началу дебатов на "Общественном". И поэтому обратились в ЦИК с просьбой перенести начало дебатов с 20:00 на 21:00 и провести их в течение 60 минут.
  • Теледебаты, которые состоятся 19 апреля на Общественном, перенесли на час позже, то есть с 21:00 на 22:00.
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