На сайте президента появилась петиция о переносе выборов

18 апреля, 2019, 14:21

На сайте президента появилась петиция о переносе даты выборов

По состоянию на 18 апреля 14:00 соответствующую петицию подписали 1777 человек.

Автором петиции является Севрюк Татьяна Владимировна.

В петиции требуют перенести дату выборов, так как считают, что Украина не готова к выборам президента.

"Украина оказалась не готовой к проведению выборов президента Украины в условиях гибридной войны с Россией, ни в законодательном поле, ни со стороны информационной безопасности, ни со стороны соблюдения кандидатами демократических политических основ", - говорится в петиции.

Согласно петиции, автор требует перенести дату второго тура выборов с 21 апреля на 21 июля для того, чтобы "привести законодаство по выборам президента к современным требованиям".

Также автор требует дать приказ правоохранительным органам проверить и обнародовать информацию, выложенную на сайте "Миротворец", о финансировании кандидата в президенты Украины Зеленского В.А. спецслужбами России.

"Если это правда- это угрожает национальной безопасности Украины, и кандидат в президенты является предателем Украины", - говорится в петиции.

Третье требовани - "дать приказ правоохранительным органам проверить и обнародовать информацию о финансировании, а также скрытной аффилированности своих интересов через кандидата в президенты Зеленского В.А. Коломойским И.В."

Кроме того, автор хочет проведения международного аудита ГК "Укроборонпром" и обнародования результатов до 21 июля 2019 года.

В петиции также требуют представления в Верховную Раду законопроекта "О выборах президента Украины".

"Добавить в Верховную Раду законопроект "О выборах президента Украины", где прописать обязательность проведения дебатов перед вторым туром выборов Президента, а также ответственность, если кандидат отказывается от участия в дебатах - снятия его кандидатуры с выборов", - говорится в петиции .

В законе просят прописать обязательность теста на наркозависимость и алкозависимость в международной антидопинговой лаборатории для всех кандидатов в президенты, обязательность представления своей предвыборной программы с ответственностью за невыполнение этого пункта - снятие кандидата с выборов, и требуют прописать ответственность президента Украины за невыполнение взятых на себя обязательств - это возможность инициации процедуры импичмента президенту, если не будет доказано, что президент не выполнил свои обязательства из-за саботажа Верховной Радой своих законотворческих функций.

Шестым требованием является закон "Об импичменте Президента".

"Добавить в Верховную Раду Украины закон "Об импичменте Президента" с учитыванием гибридной агрессии России и соблюдением требований по национальной безопасности", - отмечает автор.

В случае невыполнения обращение, авторы оставляют за собой право отстаивать свои права на мирных, бессрочных акциях протеста.