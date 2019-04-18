Кремль официально анонсировал встречу Путина и Ким Чен Ына

18 апреля, 2019, 17:59

Лидер КНДР Ким Чен Ын с рабочим визитом посетит Россию

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ким Чен Ын приедет в РФ по приглашению президента Владимира Путина.

Визит планируется "во второй половине апреля".

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном находится на стадии подготовки.

В ходе встречи лидер КНДР якобы попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.