Ким Чен Ын и Путин могут встретиться на следующей неделе, - СМИ

15 апреля, 2019, 10:48

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке в конце апреля

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Путин намерен приехать во Владивосток накануне визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме "Один пояс, один путь". Предполагается, что тогда же во Владивосток приедет и Ким Чен Ын для проведения личной встречи.

"Весьма вероятно, что встреча таки состоится", - сообщил источник.

Отмечается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.