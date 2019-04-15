Ким Чен Ын и Путин могут встретиться на следующей неделе, - СМИ
15 апреля, 2019, 10:48
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке в конце апреля
Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Путин намерен приехать во Владивосток накануне визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме "Один пояс, один путь". Предполагается, что тогда же во Владивосток приедет и Ким Чен Ын для проведения личной встречи.
"Весьма вероятно, что встреча таки состоится", - сообщил источник.
Отмечается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.
- Ранее Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с Трампом, но только в том случае, если Вашингтон пойдет на серьезные уступки, а не станет настаивать на сохранении нынешнего режима санкций.
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