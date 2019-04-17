Возросло количество граждан Украины, которые получили вид на жительство в Польше

17 апреля, 2019, 15:49

Количество граждан Украины, которые в первом квартале 2019 года получили разрешения на пребывание, выросло на 7 тыс. 600 человек

Об этом заявили в польском Управлении по вопросам иностранцев, сообщает Польское радио.

Польша в первом квартале 2019 года предоставила 11 тыс. иностранцам вида на жительство, говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года количество украинцев, которые получили разрешения на пребывание в Польше, выросло на 7 тыс. 600 человек и составляет 186 тыс. 500 человек.

Отмечается, что возросло количество граждан других стран: Беларуси - на 1,3 тыс. до 21,5 тыс. человек, Грузии - на 0,5 тыс. до 3,4 тыс. человек, Индии - на 0,3 тыс. до 9,1 тыс. человек, а также Непала - на 0,2 тыс. до 1,8 тыс. человек.

По данным управления, на 1 января 2019 года в Польше с удостоверениями о временным проживанием находится 372 тыс. иностранцев и на постоянном проживании 325 тыс. граждан иностранных государств.