Возросло количество граждан Украины, которые получили вид на жительство в Польше
Об этом заявили в польском Управлении по вопросам иностранцев, сообщает Польское радио.
Польша в первом квартале 2019 года предоставила 11 тыс. иностранцам вида на жительство, говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года количество украинцев, которые получили разрешения на пребывание в Польше, выросло на 7 тыс. 600 человек и составляет 186 тыс. 500 человек.
Отмечается, что возросло количество граждан других стран: Беларуси - на 1,3 тыс. до 21,5 тыс. человек, Грузии - на 0,5 тыс. до 3,4 тыс. человек, Индии - на 0,3 тыс. до 9,1 тыс. человек, а также Непала - на 0,2 тыс. до 1,8 тыс. человек.
По данным управления, на 1 января 2019 года в Польше с удостоверениями о временным проживанием находится 372 тыс. иностранцев и на постоянном проживании 325 тыс. граждан иностранных государств.
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- В 2019 году трудовая миграция из Украины замедлится, считают в НБУ.
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