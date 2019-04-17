//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Великобритания заложила основу для санкций против России после Brexit

Правительство Великобритании подготовило законопроект, который позволит продолжать санкции против России после выхода из ЕС

Об этом со ссылкой на меморандум к законопроекту сообщает DW .

В документе говорится о том, что подготовленные меры по своей сути лишь заменят те, которые сейчас действуют в рамках законодательства ЕС. В то же время они содержат ряд серьезных отличий. Например, в Британии могут ввести уголовную ответственность за нарушение санкций против России и наказывать виновных штрафом или лишением свободы до 10 лет. Кроме того, законопроект допускает секретное внесения в черный список конкретных лиц в интересах национальной безопасности.

Также сообщается, что санкции Великобритании против России будут обязательными также для ее подданных за рубежом. При этом британские военные смогут останавливать и обыскивать иностранные суда в рамках контроля за соблюдением эмбарго в отношении аннексированного Россией Крыма.

В меморандуме отмечается поддержка Лондоном территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Россия должна в полной мере уважать независимость и территориальную целостность Украины. Крым и Донбасс является частью Украины", - подчеркивается в документе.

Напомним, ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США будут и дальше вводить санкции против России.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать