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США будут и дальше вводить санкции против России, - Мнучин

Политика санкций США против России показала свою успешность, Вашингтон продолжит применять новые санкции против Москвы

Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, сообщает пресс-служба ведомства .

Он заявил, что США вводят санкции против РФ, чтобы изменить ее неподобающее поведение.

Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс обновленную версию законопроекта о санкциях США против РФ за вмешательство в выборы. Проект включает запрет для американских компаний на "новые инвестиции" в российский энергетический сектор.

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