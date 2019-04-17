У Меркель не слышали об анонсированной Порошенко "нормандской" встрече
17 апреля, 2019, 18:50
"Сейчас я не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков", - заявил он.
В Берлине не знают, когда и где будет новая встреча на высшем уровне в "нормандском" формате
Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает "Укринформ" .
"Сейчас я не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков", - заявил он.
Представитель канцлера напомнил, что Ангела Меркель всегда говорила, что "нормандский" формат был и есть "соответствующим форматом" для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.
- Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов, в мае или июне 2019 года, должен состояться саммит "нормандского" формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины и примет решение о введении голубых касок ООН.
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