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У Меркель не слышали об анонсированной Порошенко "нормандской" встрече

В Берлине не знают, когда и где будет новая встреча на высшем уровне в "нормандском" формате

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает "Укринформ" .

"Сейчас я не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков", - заявил он.

Представитель канцлера напомнил, что Ангела Меркель всегда говорила, что "нормандский" формат был и есть "соответствующим форматом" для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей.

  • Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов, в мае или июне 2019 года, должен состояться саммит "нормандского" формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины и примет решение о введении голубых касок ООН.
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