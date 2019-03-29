Порошенко анонсировал "нормандскую" встречу относительно миротворцев на Донбассе
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба главы государства.
"Переговоры в нормандском формате происходят при абсолютной координации с США. Этот формат предполагает вовлеченность не только Франции и Германии, ведь это формат Европейского Союза, включая Британию. На сегодняшний день этот формат является абсолютно эффективным", - сказал Порошенко.
По его словам, "большим разочарованием" для Путина станет то, что сразу после президентских выборов состоится заседание нормандского формата, которое будет посвящено решению Совета безопасности ООН по "голубых касках".
Глава государства отметил, что когда говорят о каком-то минском формате - это просто "подтверждает дремучую некомпетентность тех людей, которые берутся подходить и давать оценки".
"Ибо уникальность минских документов заключается том, что Путин подписался под документом, где стоит абсолютно четкое обязательство по выводу всех иностранных войск, о выводе тяжелой техники и артиллерии, передаче под контроль Украины неконтролируемого участка российско-украинской границы, разоружении незаконных военных формирований ", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что осуществляться это может только в условиях, "когда будет принято решение Совета Безопасности ООН по голубых касках, которые выжмут российские войска, и разоружат незаконные формирования, и перекроют на первом этапе границу, и создадут все необходимые предпосылки для начала процесса политического урегулирования".
- Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что вводить миротворческую миссию ООН на Донбассе можно будет, когда Россия готова будет признать себя стороной конфликта.
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