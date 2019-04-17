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Свитолина показала, как тренируется с бойфрендом


фото: xsport.ua
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис опубликовали видео совместных тренировок

Видео пара выложила на совместной странице в Instagram.

Влюбленные показали, как они готовятся к соревнованиям. Спортсмены тренируются в зале, а также играют на корте. Кроме того, на видео есть кадры, как Монфису делают УЗИ после травмы ноги.

А на стартовой странице пары указано: "Мы не идеальны. Мы делаем ошибки. И будем делать еще больше ошибок. И это нормально".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от GEMS (@gemslife)

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