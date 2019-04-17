Свитолина показала, как тренируется с бойфрендом
17 апреля, 2019, 12:11
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис опубликовали видео совместных тренировок
Видео пара выложила на совместной странице в Instagram.
Влюбленные показали, как они готовятся к соревнованиям. Спортсмены тренируются в зале, а также играют на корте. Кроме того, на видео есть кадры, как Монфису делают УЗИ после травмы ноги.
А на стартовой странице пары указано: "Мы не идеальны. Мы делаем ошибки. И будем делать еще больше ошибок. И это нормально".
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