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Свитолина с бойфрендом рассказали, готовы ли создать пару на корте


фото: bnr.bg
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис рассказали о планах сыграть вместе на "Ролан Гаррос"

Об этом они сообщили на совместной странице в Instagram.

Свитолина и Монфис выложили в соцсети фотографию с трапа самолета. Гаэль сидит на ступеньках, а Элина целует его в лоб. "Путешествие никогда еще не было столь легким", - подписали спортсмены фото.

В комментариях к этой фото фанаты поинтересовалась, будут ли Свитолина и Монфис участвовать в "Ролан Гарросе", который стартует в Париже 26 мая.

"Да, мы выступим на "Гарросе". Но не только отдельно, но и вместе - в миксте", - ответили теннисисты.

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