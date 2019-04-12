Свитолина с бойфрендом рассказали, готовы ли создать пару на корте
12 апреля, 2019, 11:12
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис рассказали о планах сыграть вместе на "Ролан Гаррос"
Об этом они сообщили на совместной странице в Instagram.
Свитолина и Монфис выложили в соцсети фотографию с трапа самолета. Гаэль сидит на ступеньках, а Элина целует его в лоб. "Путешествие никогда еще не было столь легким", - подписали спортсмены фото.
В комментариях к этой фото фанаты поинтересовалась, будут ли Свитолина и Монфис участвовать в "Ролан Гарросе", который стартует в Париже 26 мая.
"Да, мы выступим на "Гарросе". Но не только отдельно, но и вместе - в миксте", - ответили теннисисты.
- Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как прошла допинг-тест и пошутила на тему выборов президента страны.
- Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA.
- Элина Свитолина выложила смешное видео со своим парнем Гаэлем Монфисом.
- Бойфренд первой ракетки Украины Элина Свитолина француз Гаэль Монфис выложил в Instagram видео зажигательного танца с теннисисткой.
- 26 марта украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что месяц не будет участвовать в турнирах .
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-