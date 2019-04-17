Слишком много Зеленского: Нацсовет обнаружил избирательные нарушения на 1+1

17 апреля, 2019, 19:06

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится к телеканалу "1+1" и Центральной избирательной комиссии в связи с выявленными в эфире вещателя признаками нарушения избирательного законодательства

Соответствующие результаты мониторинга телеканала опубликовали на сайте ЦИК.

"Нацсовет обратится к каналу за объяснением, как он трактует эту ситуацию, а также сообщит Центральной избирательной комиссии о признаках нарушения ООО "ТРК "Студия "1+1" статьи 3, 561, 57 и 58 Закона Украины "О выборах Президента Украины", поскольку обо всех обнаруженных признаках нарушений в эфире телерадиоорганизаций регулятор информирует ЦИК", - говорится в сообщении.

В частности, в течение 27-29 марта Нацсовет обнаружил в эфире 1+1 трансляцию сериала "Слуга народа - 3". По информации Нацсовета, в нем содержатся высказывания главного героя Голобородько, которые дублируют положения предвыборной программы Зеленского и имеют признаки предвыборной агитации в значении избирательного законодательства Украины (статья 58 Закона Украины "О выборах Президента Украины").

"Фрагмент из сериала, озвученный В. Голобородько: "... И поэтому, первое, что мы предлагаем - это законопроект о снятии неприкосновенности с президента, депутатов и судей ... ", и отдельные тезисы: "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей"; "Об импичменте Президента Украины"; "Об отзыве народного депутата Украины", предвыборной программы этого кандидата идентичны", - пишет пресс-служба Нацсовета.

Так, результаты мониторинга эфира ООО "ТРК" Студия 1 + 1 "по освещению избирательного процесса говорят об обнаружении признаков нарушений положений статьи 3, статьи 561 и статьи 57 указанного Закона.

Во Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" пришли к подобным выводам.

"Показ видеофильма "Слуга народа - 3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата", - говорится в сообщении КИУ.

Нацсовет неоднократно обсуждал ситуацию, можно ли считать аудиовизуальные материалы, которые косвенно побуждают избирателей голосовать за определенного кандидата, на своей рабочей группе по надзору за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства.

"К сожалению, нынешние законодательные нормы не дают четких ответов на эти вопросы и не наделяют ни государственный институт правом определять, являются ли такие материалы, которые транслировались на канале "1+1", предвыборной агитацией. Это системный вопрос, который должен быть урегулирован в избирательном законодательстве, желательно до парламентских выборов", - пишут в пресс-службе регулятора.

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Нацсовет обнаружил в общем, что с 31 января по 31 марта присутствие Зеленского после его регистрации в качестве кандидата в президенты в эфире телеканала "1+1" достигло 14% от общего объема его программного наполнения. Общий хронометраж его присутствия в развлекательных проектах студии "Квартал 95" составляет 203 часа 35 минут.

Кроме этого, в Нацсовете отмечают, что проекты "Вечерний квартал", "МультиБарбара", телевизионные сериалы "Слуга народа", "Слуга народа-2", "Слуга народа-3" содержат материалы с использованием острой политической сатиры и художественных средств имеют признаки манипулятивного характера.

По информации Нацсовета, в течение трех месяцев в ТРК "Студия "1+1" не было ни одного критического материала или информации о Зеленском, а тональность освещения информации о нем в информационных передачах и других проектах на канале была только положительной.

В частности, этому кандидату преимущественно давали лично высказываться (в передачах "ТСН", "Право на власть" и т.п.). В то же время информация о Порошенко подавалась в виде комментариев журналистов канала или приглашенных гостей или экспертов преимущественно в отрицательной тональности.

"В период избирательной кампании на телеканале "1+1" в передаче "ЧистоNews" в саркастическом, негативном свете подается информация обо всех кандидатах у президента Украины, за исключением Зеленского", - пишет регулятор.

Кроме того, 24 марта в 0:18 и 30 марта в 22:26 в эфире "1 + 1" зафиксировали трансляцию документального фильма "Рейган", где Президента США Рональда Рейгана на украинском языке озвучил Зеленский.