Штаб Порошенко призвал своих сторонников регистрироваться на дебаты на "Олимпийском"
17 апреля, 2019, 14:19
Штаб Петра Порошенко призвал своих сторонников регистрироваться в Facebook на дебаты на "Олимпийском"
Об этом спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Мы сегодня начнем регистрацию сторонников на Facebook. Призовет прибыть на стадион и поддержать Порошенко, как единственного из двух кандидатов, который никогда не встанет на колени на перед Путиным", - рассказал Медведев.
Отмечается, что отныне Нацгвардия и Нацполиция начнут мероприятия по обеспечению безопасности десятков тысяч граждан, которые соберутся на дебаты 19 апреля.
Напомним, Порошенко подтвердил , что дебаты на НСК "Олимпийский" с Зеленским состоятся 19 апреля в 19:00.
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