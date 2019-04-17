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Штаб Порошенко призвал своих сторонников регистрироваться на дебаты на "Олимпийском"


фото: REUTERS
Штаб Петра Порошенко призвал своих сторонников регистрироваться в Facebook на дебаты на "Олимпийском"

Об этом спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Мы сегодня начнем регистрацию сторонников на Facebook. Призовет прибыть на стадион и поддержать Порошенко, как единственного из двух кандидатов, который никогда не встанет на колени на перед Путиным", - рассказал Медведев.

Отмечается, что отныне Нацгвардия и Нацполиция начнут мероприятия по обеспечению безопасности десятков тысяч граждан, которые соберутся на дебаты 19 апреля.

Напомним, Порошенко подтвердил , что дебаты на НСК "Олимпийский" с Зеленским состоятся 19 апреля в 19:00.

 

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