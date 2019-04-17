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"Прекратить политический передоз": Тимошенко записала видеообращение


фото: tymoshenko.ua
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко записала видеообращение с призывом к украинцам не ссориться из-за выборов президента

Видеоролик Тимошенко обнародовала в Facebook.

"Вокруг меня мои друзья, знакомые и даже члены моей семьи сегодня отчаянно ссорятся о том, как голосовать во втором туре. И эти ссоры доходят до того, что люди друг с другом не разговаривают. Не исключаю, что кое-где есть и рукоприкладство. Один кандидат всех пугает, что после выборов будет Армагеддон, второй кандидат говорит, что после выборов все будет "зашибись". Не будет ни первого, ни второго. после 21 апреля наступит 22 апреля. Но отношения людей будут разрушены. Нам надо с вами это немедленно прекращать", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщина" также спрогнозировала победу на выборах кандидата Владимира Зеленского.

"Нам надо вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни и больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. Потому что математика больших чисел говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский", - добавила Тимошенко.

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