"Похоже на угрозу государственного переворота или оккупации": Забужко о Зеленском

17 апреля, 2019, 21:03

Украинская писательница Оксана Забужко заявила, что продвижение Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины напоминает попытку государственного переворота с целью передачи страны под внешнее управление

Об этом Забужко сказала в эфире Еспресо.TV.

"Уже происходит расшатывание института президентства, когда любой теоретически будто может ввалиться, как пьяный разбойник в комнату, который переворачивает столы и потом говорит, что это все был веселый трюк. Только это не веселый трюк, а на самом деле очень и очень похоже на угрозу государственного переворота или оккупации, передачу страны во внешнее управление неизвестными кругами, которые одели эту маску, к которой украинского зрителя, украинского слушателя и украинскую молодежь специально приучали не менее 15 лет ", - сказала Забужко.

Писательница назвала Зеленского "абсолютно виртуальным персонажем", который применяет технологии нейролингвистического программирования.

"Мы можем объяснить трюк, который был употреблен, с высокой вероятностью врагами Украины, то есть людьми, которые хотят ее получить во внешнее правление, которые заинтересованы в том, чтобы развалить украинское государство. Это можно сделать, показав сам прием. Если этот человек не имеет команды, программы, не появляется, за него все время говорят какие-то непонятные мутные люди, причем говорят какие-то совершенно противоположные вещи. Есть точки сборки. Главный лозунг - это чистое НЛП, работа на уровне подсознания. Главный лозунг его программы - я вздрогнула , когда это увидела, - ни обещаний, ни извинений!" Я вам ничего НЕ должен, я вам ничего НЕ обещал. И вообще, меня не существует", - говорит вам вот эта самая голограмма под названием Владимир Зеленский", - сказала Забужко.

Писательница также отметила, что в мире происходят попытки подмены демократических процессов симулякрами, а соответствующие "технологи безумия" являются разработками ХХ века.