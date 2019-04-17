//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Похоже на угрозу государственного переворота или оккупации": Забужко о Зеленском


фото: 24tv.ua
Украинская писательница Оксана Забужко заявила, что продвижение Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины напоминает попытку государственного переворота с целью передачи страны под внешнее управление

Об этом Забужко сказала в эфире Еспресо.TV.

"Уже происходит расшатывание института президентства, когда любой теоретически будто может ввалиться, как пьяный разбойник в комнату, который переворачивает столы и потом говорит, что это все был веселый трюк. Только это не веселый трюк, а на самом деле очень и очень похоже на угрозу государственного переворота или оккупации, передачу страны во внешнее управление неизвестными кругами, которые одели эту маску, к которой украинского зрителя, украинского слушателя и украинскую молодежь специально приучали не менее 15 лет ", - сказала Забужко.

Писательница назвала Зеленского "абсолютно виртуальным персонажем", который применяет технологии нейролингвистического программирования.

"Мы можем объяснить трюк, который был употреблен, с высокой вероятностью врагами Украины, то есть людьми, которые хотят ее получить во внешнее правление, которые заинтересованы в том, чтобы развалить украинское государство. Это можно сделать, показав сам прием. Если этот человек не имеет команды, программы, не появляется, за него все время говорят какие-то непонятные мутные люди, причем говорят какие-то совершенно противоположные вещи. Есть точки сборки. Главный лозунг - это чистое НЛП, работа на уровне подсознания. Главный лозунг его программы - я вздрогнула , когда это увидела, - ни обещаний, ни извинений!" Я вам ничего НЕ должен, я вам ничего НЕ обещал. И вообще, меня не существует", - говорит вам вот эта самая голограмма под названием Владимир Зеленский", - сказала Забужко.

Писательница также отметила, что в мире происходят попытки подмены демократических процессов симулякрами, а соответствующие "технологи безумия" являются разработками ХХ века.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать