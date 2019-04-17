"Днепр-1" - "Шахтер": где смотреть матч 1/2 финала Кубка Украины

17 апреля, 2019, 09:41

Сегодня состоятся полуфинальные матчи Кубка Украины "Днепр-1" - "Шахтер" и "Ингулец" - "Заря"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Кубок Украины. 1/2 финала

17.04.2019

"Днепр-1" (Днепр) - "Шахтер" (Донецк)

Днепр. "Днепр-Арена". 18.30. Арбитр - Ю. Пасхал (Херсон).

Трансляция - "2 + 2".

"Ингулец" (Петрово) - "Заря" (Луганск)

Петрово. Стадион "Ингулец". 16.00. Арбитр - Д. Кутаков (Киевская обл.).

Трансляция - "Кремень ТВ".

Победитель турнира определятся 15 мая в Запорожье.

Финалисты турнира разыграют трофей и путевку в групповой раунд Лиги Европы. Если победителем станет клуб, который получит право выступить в Лиге чемпионов (таким может быть "Шахтер"), то в основную сетку второго еврокубка попадет бронзовый призер УПЛ, а в квалификации стартует пятая команда чемпионата Украины.