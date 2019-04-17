"Днепр-1" - "Шахтер": где смотреть матч 1/2 финала Кубка Украины
17 апреля, 2019, 09:41
Сегодня состоятся полуфинальные матчи Кубка Украины "Днепр-1" - "Шахтер" и "Ингулец" - "Заря"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Кубок Украины. 1/2 финала
17.04.2019
"Днепр-1" (Днепр) - "Шахтер" (Донецк)
Днепр. "Днепр-Арена". 18.30. Арбитр - Ю. Пасхал (Херсон).
Трансляция - "2 + 2".
"Ингулец" (Петрово) - "Заря" (Луганск)
Петрово. Стадион "Ингулец". 16.00. Арбитр - Д. Кутаков (Киевская обл.).
Трансляция - "Кремень ТВ".
Победитель турнира определятся 15 мая в Запорожье.
Финалисты турнира разыграют трофей и путевку в групповой раунд Лиги Европы. Если победителем станет клуб, который получит право выступить в Лиге чемпионов (таким может быть "Шахтер"), то в основную сетку второго еврокубка попадет бронзовый призер УПЛ, а в квалификации стартует пятая команда чемпионата Украины.
- Напомним, 7 апреля в четвертьфинале Кубка Украины по футболу в серии послематчевых пенальти донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо".
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