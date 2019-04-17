Путин уволил куратора ОРДЛО и назначил преемника

17 апреля, 2019, 20:33

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна

Указ Президента РФ обнародован на сайте Государственной системы правовой информации.

Уволить Олега Говоруна с должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству, говорится в документе.

Тем же указом на эту должность назначен Алексей Филатова.

Указ подписан 17 апреля 2019 года.

Отмечается, что цель управления, которое возглавлял Говорун - обеспечивать деятельность президента РФ по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией.

В российской прессе Говоруна называют давним соратником помощника президента Владислава Суркова, одного из главных российских чиновников, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, Сурков курирует так называемых "ДНР" и "ЛНР".