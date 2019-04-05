В Кремле появился новый "куратор" Украины, - СМИ
5 апреля, 2019, 14:14
Начальник управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олег Говорун подал в отставку. Исполняющим обязанности будет Алексей Филатов, который в Кремле занимается работой с "ЛДНР"
Об этом сообщает российское издание РБК, передает Общественное .
Глава управления по приграничному сотрудничеству администрации президента Олег Говорун написал заявление об отставке.
Говорун является одним из ближайших соратников помощника российского президента Владислава Суркова. Ему, в частности, приписывают контроль над кремлевским управлением, которое занимается Украиной. Кроме того, Сурков курирует так называемые "ДНР" и "ЛНР".
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