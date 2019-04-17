Порошенко заявил, что аудит Укроборонпрома начался

17 апреля, 2019, 16:54

Об этом он заявил во время публичной дискуссии с представителями внепартийной инициативы Избирательный совет UA и коалиции общественных организаций "Реанимационный пакет реформ", передает "Укринформ".

"Аудит начался. Аудит начался с того, что принято соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым обязали "Укроборонпром" предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа секретности, и подобрать тех аудиторов, которые будут иметь доступ к государственной тайне для того, чтобы сделать честный и беспристрастный аудит, который вызывает доверие", - сказал Порошенко.

Он также добавил, что аудит "стоит миллионы и миллионы долларов, которые нужно заплатить из государственного бюджета".

Порошенко отметил, что инициировал соответствующее решение СНБО, чтобы проверить, правдивы ли данные, изложенные в журналистском расследовании программы "Наши деньги" относительно вероятной коррупции в "Укроборонпроме".

"Потому что с любыми материалами расследования надо идти в правоохранительные органы, а статья в уважаемом издании - это просто информация, тем более, что она взята из утечки, который состоялся в правоохранительных органах", - заявил президент.

Он также рассказал, что к аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний, которой доверяют в мире, и отметил, что его задача - обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию.

"Я подчеркиваю, что за 3 года у меня не было ни одного случая, когда были бы расследование любых правоохранительных органов и когда кто-либо в любое время вмешался в это расследование. Напротив, там, где есть расследование по оборонпрому, касается директоров заводов, касается директоров фирм или касается даже господина Гладковского, было сказано: "виноват - расследуйте и притягивайте", - заявил президент.

Он также отметил, что расследование возможной коррупции в "Укроборонпроме" появилось именно перед президентскими выборами.

"Три года в расследовании не было никакого прогресса. За год до выборов была организована утечка информации. Ровно за месяц до выборов не случайно эта информация была обнародована. Прошел месяц. Реакция Президента абсолютно четкая", - сказал Порошенко.

Во-первых, как отметил глава государство, был безотлагательн уволен первый заместитель секретаря СНБО Олега Гладковского, который фигурировал в журналистском расследовании.

"Не потому, что доказана его вина - у нас по Конституции это исключительно через суд, а потому, что есть подозрение, что он может препятствовать следствию, и именно поэтому было принято такое решение", - сказал Президент.

Также было предложено всем фигурантам, включая Гладковского, пройти детектор лжи.

Президент сказал, что были инициированы изменения в законодательство, согласно которым должен быть снят гриф секретности по отдельным разделам государственного оборонного заказа. Кроме того, был назначен герой АТО, полковник Сергей Кривонос на должность заместителя секретаря СНБО вместо уволенного Гладковского.

"Он (Кривонос - ред.) начал именно с аудита, снятия секретности, перезагрузки наблюдательного совета и обеспечения прозрачности. Уверен в том, что это только начало процесса", - сказал Порошенко.

Президент сказал, что нужно бороться с коррупцией, а не использовать эти факты для политической борьбы.