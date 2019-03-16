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Порошенко подписал указ о независимом аудите "Укроборонпрома"


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о независимом аудите "Укроборонпрома" с участием международных экспертов

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", в котором говорится об аудите "Укроборонпрома".

В решении СНБО говорится об организации в месячный срок аудита "Укроборонпрома" и предприятий, являющихся участниками концерна, с привлечением международных экспертов.

В соответствии с указом Кабинет министров Украины должен обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса страны. Также правительство должно обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля за деятельностью "Укроборонпрома" и других госпредприятий оборонного комплекса со стороны государства и общественности.

Правительство должно проработать вопрос о целесообразности создания органа по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами госсобственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью.

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли должно в месячный срок обеспечить рассмотрение вопросов импортозамещения металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и тому подобного.

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