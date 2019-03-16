Порошенко подписал указ о независимом аудите "Укроборонпрома"
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", в котором говорится об аудите "Укроборонпрома".
В решении СНБО говорится об организации в месячный срок аудита "Укроборонпрома" и предприятий, являющихся участниками концерна, с привлечением международных экспертов.
В соответствии с указом Кабинет министров Украины должен обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса страны. Также правительство должно обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля за деятельностью "Укроборонпрома" и других госпредприятий оборонного комплекса со стороны государства и общественности.
Правительство должно проработать вопрос о целесообразности создания органа по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами госсобственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью.
Кроме того, Министерство экономического развития и торговли должно в месячный срок обеспечить рассмотрение вопросов импортозамещения металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и тому подобного.
- Во время заседания Совета регионального развития Полтавской области, которое происходило 16 марта в Полтаве, президент Петр Порошенко сообщил об увольнении председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.
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