Окружная избирательная комиссия доукомплектует УИК в случае недостатка кандидатур, - КИУ

17 апреля, 2019, 12:49

Окружная избирательная комиссия доукомплектует участковые избирательные комиссии в случае недостатка кандидатур во время проведения второго тура выборов

Об этом заявил председатель КИУ Алексей Кошель, передает Еспресо.TV .

По его словам, в случае если кандидаты не подали достаточное количество кандидатур в состав участковых избирательных комиссий, тогда фактически в ручном режиме окуржна избирательный участок доукомплектовывает участковые избирательные комиссии. В частности, это предусматривает закон.

"Это проблема не только выборов 2019 года. Подобные проблемы мы наблюдали и раньше. Я хочу назвать две причины. Первая, это то, что у нас реально слабые партии, которым просто не под силу собрать такое большое количество активистов, которые могут работать", - сказал Кошель.

Он рассказал, что на каждый участок подается от 6 до 8 кандидатур. То есть, общее количество, которое должен представить только один кандидат - это более 200 тыс. человек. Иными словами, это равно таком областном небольшом центра.

"Если партиям, которые имеют разветвленную сеть, в частности," Блок Петра Порошенко "," Батькивщина ", частично" Гражданская позиция "," Оппозиционный блок ", для них проще собрать хотя бы часть людей. Так для менее влиятельных партий, в частности" Слуги народа "это будет проблема", - сказал Кошель.

Второй проблемой кошель назвал закон предусматривает фактически символическое финансирования за выполнение работы члена участковой избирательной комиссии.

"То есть с 7 утра по 12:00 ночи - это немного больше, чем 250 гривен. Поэтому реально найти людей очень сложно. Но по срыву выборов или по отдельным участкам, то проблем нет, потому что окружные комиссии оперативно доукомплектувують. То есть они находят людей , которые ранее работали в комиссиях и частично доукомплектовывают комиссии ", сказал он.