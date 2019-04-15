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У Зеленского сообщают о попытках сорвать выборы


фото: politeka
Недобор людей в участковые комиссии может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране

Об этом Команда Зеленского написала в Facebook.

"В некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. Это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране. Сейчас у нас есть информация, что такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что якобы нехватка людей возникла от того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий.

"Малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования. Согласно закону, если не хватает людей, их должны предоставить окружные комиссии собственноручно, с помощью местных органов власти. Но последние тоже этого не делают, показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж процесса организации выборов", - добавили в штабе Зеленского.

 

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