//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты обвинили в терроризме крымскотатарского активиста Айвазова, который помогал политзаключенным


фото: crimeansolidarity
Крымскотатарский активист Раим Айвазов, задержанный российскими пограничниками ночью при переходе админграницы, обвиняется в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время активист находится в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, с ним проводятся следственные действия.

Наумлюк рассказывает, что дело Айвазова объединят с делом 23-х задержанных ранее крымскотатарских активистов, обвиняемых в участии в "Хизб ут-Тахрир".

"Связь с Айвазовым оборвался в полночь, он успел сообщить, что задержан и ожидает приезда оперативного сотрудника. После этого вышел на связь в три ночи и в дальнейшем, возможно, его телефоном пользовались уже сотрудники ФСБ", - рассказал журналист.

Напомним, Раима Айвазова задержали ночью 17 апреля во время пересечения КПВВ "Каланчак".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать