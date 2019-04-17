Оккупанты обвинили в терроризме крымскотатарского активиста Айвазова, который помогал политзаключенным
17 апреля, 2019, 15:48
Крымскотатарский активист Раим Айвазов, задержанный российскими пограничниками ночью при переходе админграницы, обвиняется в участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.
Отмечается, что в настоящее время активист находится в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, с ним проводятся следственные действия.
Наумлюк рассказывает, что дело Айвазова объединят с делом 23-х задержанных ранее крымскотатарских активистов, обвиняемых в участии в "Хизб ут-Тахрир".
"Связь с Айвазовым оборвался в полночь, он успел сообщить, что задержан и ожидает приезда оперативного сотрудника. После этого вышел на связь в три ночи и в дальнейшем, возможно, его телефоном пользовались уже сотрудники ФСБ", - рассказал журналист.
Напомним, Раима Айвазова задержали ночью 17 апреля во время пересечения КПВВ "Каланчак".
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