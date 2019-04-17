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Российские силовики задержали на границе крымскотатарского активиста, который занимался политзаключенными


фото: Facebook Кримська солідарність
При пересечении российской границы на КПВВ "Каланчак" силовики задержали активиста Раима Айвазова

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

Отмечается, что задержали в 12:00 ночи, на связь вышел в 3:00. Сейчас с ним нет связи более 5:00.

Айвазов Раим Халилович житель микрорайона Каменка Симферопольского района, крымскотатарский активист, занимался организацией передач в Ростов-на-Дону украинским политзаключенным.

 

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