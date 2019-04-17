Нацкорпус пикетировал имения Порошенко и Гладковского в Испании
Об этом сообщил представитель Нацкорпуса Денис Котенко в Facebook .
По информации активиста, оба дома - Петра Порошенко и Олега Гладковского - находятся на юге Испании, в небольшом городке Аталая-Исдабе. Усадьбы расположены в элитном закрытом комплексе Ла Загалетта, где стоимость недвижимости считается одной из самых дорогих не только в Испании, но и на территории всей Европы.
Отмечается, что активисты разместили на заборе усадьбы плакаты с надписями: "Грабят" и "Будь ответственным. Держи слово" (Be responsible. Keep your word). Также представители Нацкорпуса нарисовали на асфальте напротив имения изображение свиньи и оставили надпись: "Мародер".
Отмечается, что при этом приблизиться к семейной усадьбы Гладковского активистам не удалось, из-за охрану.
"Немного" потролили "испанскую охрану и оставили Свинарчукам подарки - атрибуты нашей кампании стикеры и игрушечную свинью. Надеюсь, они нашли адресатов", - написал активист.
После непродолжительной словесной перепалки с часовыми элитной недвижимости представителей "Нацкорпуса" заставили уйти, говорится в сообщении.
"Все рано или поздно будут отвечать за свои поступки. За топ-коррупцию в стране, которая воюет. Дорога Свинарчуков - из испанских курортов в Лукьяновское СИЗО", - подчеркнул активист.
- Напомним, 9 апреля колонны Национальных дружин и Нацкорпуса пошли в ГПУ, СБУ, МВД и Администрации президента Украины с требованием наказать "Свинарчуков - Гладковских" . Акция проходила под лозунгом: "Чемодан-Вокзал-Мальдивы".
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