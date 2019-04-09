"Чемодан - вокзал - Мальдивы": Нацкорпус и Нацдружины пошли пикетировать АП

9 апреля, 2019, 18:47



фото: Reuters

Колонны Национальных дружин и Нацкорпуса пошли в ГПУ, СБУ и МВД, чтобы передать руководителям силовых ведомств требования о наказании "Свинарчуков - Гладковских". Далее колонны "встретятся" возле Администрации Президента