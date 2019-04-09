"Чемодан - вокзал - Мальдивы": Нацкорпус и Нацдружины пошли пикетировать АП
9 апреля, 2019, 18:47
Колонны Национальных дружин и Нацкорпуса пошли в ГПУ, СБУ и МВД, чтобы передать руководителям силовых ведомств требования о наказании "Свинарчуков - Гладковских". Далее колонны "встретятся" возле Администрации Президента
Трансляцию вел в Facebook представитель Нацкорпуса Роман Чернышев.
Отмечается, что активисты требуют от Петра Порошенко наказать причастных к хищениям в "оборонке". В частности, посадить в тюрьму экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, которых протестующие называют "Свинарчук".
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