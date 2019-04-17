В КМИС подтвердили, что Порошенко резко сократил разрыв с Зеленским

17 апреля, 2019, 13:36

В Киевском международном институте социологии подтвердили достоверность данных социологического опроса, опубликованного в эфире телеканала "112 Украина"

Об этом сообщила социолог КМИС Татьяна Песковська, которая отметила, что данные появились в общем доступе к их официальной публикации, передает OBOZREVATEL .

Исходя из них, разрыв между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским сократился до 38,1-61,9% соответственно.

"Это действительно наши данные, у нас очень много проектов идут параллельно, и если заказчик не хочет публиковать эти данные, то, соответственно, мы их и не публикуем. Просто их кто-то " слил "ранее в интернет. Мы собираемся представить пресс-релиз" , - пояснила Песковский.

Отметим, что ранее кандидат в президенты Украины Петр Порошенко , ссылаясь на данные КМИС, заявил, что стремительно сокращает отставание от оппонента Владимира Зеленского.

Фото "112 Украина"

Ранее сообщалось, что разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко во втором туре составляет более 46%. В частности, за Владимира Зеленского планируют отдать свой голос 72,2% опрошенных, а за действующего президента Петра Порошенко планируют проголосовать 25,4% опрошенных.