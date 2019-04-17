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Футболист "Ливерпуля" попал на обложку журнала Time


фото: REUTERS
Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах попал в топ-100 самых влиятельных людей мира и на обложку журнала Time

Об этом сообщает Time.

"Мо - кумир египтян, фанатов "Ливерпуля" и мусульман всего мира, но он остается скромным, вдумчивым и веселым человеком, который воспринимает все это не очень серьезно", - написал о футболисте журналист Джон Оливер.

Кроме Салаха, в топ-100 самых влиятельных людей мира попали еще четверо спортсменов - американский баскетболист Леброн Джеймс, гольфист из США Тайгер Вудс, японская теннисистка Наоми Осака и американская футболистка Алекс моргнет.

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