Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019 года

17 апреля, 2019, 17:17

Американский журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей мира 2019 года

Список самых влиятельных лидеров возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Кроме нее, в эту категорию вошли президент США Дональд Трамп (второе место) и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

В категории "новаторы" первой стала актриса Сандра О. Актер Дуэйн Джонсон возглавил категорию "деятели искусства". Американская певица Тейлор Свифт возглавила категорию "кумиры". Египетский футболист Мохаммед Салах стал лидером в категории "титаны".

Журнал создал специальную серию обложек номер, разместив на первой странице фотографии самых влиятельных людей из каждой категории.