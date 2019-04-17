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Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019 года

Американский журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей мира 2019 года

Рейтинг традиционно разделен на пять категорий: новаторы, деятели искусства, лидеры, титаны и кумиры.

Список самых влиятельных лидеров возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Кроме нее, в эту категорию вошли президент США Дональд Трамп (второе место) и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

В категории "новаторы" первой стала актриса Сандра О. Актер Дуэйн Джонсон возглавил категорию "деятели искусства". Американская певица Тейлор Свифт возглавила категорию "кумиры". Египетский футболист Мохаммед Салах стал лидером в категории "титаны".

Журнал создал специальную серию обложек номер, разместив на первой странице фотографии самых влиятельных людей из каждой категории.

 

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