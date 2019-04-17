Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019 года
Рейтинг традиционно разделен на пять категорий: новаторы, деятели искусства, лидеры, титаны и кумиры.
See all the 2019 # TIME100 honorees in under a minute - Presented by @Cadillac #KeepRising https://t.co/Bn1xdpAkOR pic.twitter.com/mGODPFEG7u- TIME (@TIME) 17 апреля 2019 г.
Список самых влиятельных лидеров возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Кроме нее, в эту категорию вошли президент США Дональд Трамп (второе место) и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.
В категории "новаторы" первой стала актриса Сандра О. Актер Дуэйн Джонсон возглавил категорию "деятели искусства". Американская певица Тейлор Свифт возглавила категорию "кумиры". Египетский футболист Мохаммед Салах стал лидером в категории "титаны".
Журнал создал специальную серию обложек номер, разместив на первой странице фотографии самых влиятельных людей из каждой категории.
Introducing the 2019 # TIME100 https://t.co/1WeH62z2pQ pic.twitter.com/iBKrhSl9D0- TIME (@TIME) 17 апреля 2019 г.
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